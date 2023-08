Colpito dal cavallo, 16enne in ospedale

Si trova sotto osservazione nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila un ragazzo di 16 anni colpito alla testa da un cavallo nel maneggio di famiglia. L'incidente è avvenuto in una zona di campagna, nel territorio di Pescasseroli. Il minore è stato trasportato in elicottero nell'ospedale aquilano dove è ricoverato con trauma cranico, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Dalle prime informazioni sembra che il cavallo abbia colpito il ragazzo in maniera accidentale, mentre quest'ultimo era disteso sull'erba. Sul caso stanno svolgendo accertamenti i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro e la Procura della Repubblica di Sulmona.