Denunce e arresti sul litorale teramano

Lungo la costa teramana i Carabinieri hanno intensificato i controlli al fine di prevenire e reprimere i reati in genere. Ad Alba Adriatica i militari dell'Arma hanno denunciato tre giovani accusati di spaccio di droga, per aver ceduto dosi di cocaina ed eroina. Uno di loro, nei pressi di uno stabilimento balneare, è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish. Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto altri 100 grammi della sostanza stupefacente. Sempre per spaccio di stupefacenti, a Martinsicuro, su mandato dell'autorità giudiziaria di Pescara, i carabinieri hanno arrestato una donna già sottoposta a misure alternativa degli arresti domiciliari per scontare una pena di 5 anni e 2 mesi. Misura cautelare alternativa al carcere che ha più volte violato. Sconterà il resto della pena nel carcere teramano di Castrogno.