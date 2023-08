Da stasera al 24 settembre imbarcazioni in porto

Anche quest'anno il fermo pesca per le imbarcazioni abruzzesi. Il provvedimento va da San Benedetto a Termoli, interessando anche parte delle Marche e del Molise, le attività dei pescherecci si fermeranno dal 19 agosto al 24 settembre. Per il resto delle marinerie dell'Adriatico, dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, dall’Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia il fermo era già scattato il 29 luglio e terminerà il 9 settembre "Nonostante l'interruzione dell'attività sulle nostre tavole - precisa Coldiretti Impresapesca - sarà comunque possibile trovare prodotto italiano, dal pesce azzurro come le alici e le sarde, al pesce spada, ed inoltre a spigole, orate, sogliole, cannocchie, vongole e cozze provenienti dalla barche della piccola pesca, dalle draghe e dall'acquacoltura" . Il consiglio è verificare bene le informazioni in etichetta sui banchi di pescherie e supermercati, ma per assicurare reale trasparenza occorrerebbe arrivare all’etichettatura obbligatoria dell’origine anche al ristorante. il fermo cade quest’anno in un momento difficile poiché il blocco dell’attività va a sommarsi al caro carburanti che spesso costringe i pescherecci italiani a navigare in perdita o a tagliare le uscite favorendo così le importazioni di pesce straniero