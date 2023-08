Medico picchiato durante il turno di guardia

Un medico di guardia di Valle Castellana , in provincia di Teramo, ha denunciato ai Carabinieri di essere stato picchiato brutalmente mentre era in ambulatorio. Il medico sarebbe stato aggredito dopo aver richiamato dei ragazzi che avevano urinato sulle pareti esterne del presidio sanitario del paese.

A seguito delle percosse ricevute, il medico ha riportato le fratture dell'orbita sinistra, del setto nasale, della cuffia della spalla e di due costole. Sull'accaduto indagano i

carabinieri, che avrebbero già individuato l'autore del pestaggio: un giovane del posto avrebbe ammesso le proprie responsabilità, spiegando che l'aggressione sarebbe avvenuta per vendetta dopo rimprovero ricevuto. “Siamo fortemente rammaricati per quanto accaduto nella sede di guardia medica di Valle Castellana”, dice Franco Santarelli, direttore generale facente funzione della Asl teramana: “simili comportamenti - sottolinea - vanno condannati e stigmatizzati dalla stessa comunità locale. Non è accettabile che chi si adopera per garantire risposte ai bisogni di salute in un qualsiasi contesto si trovi a essere vittima di violenza”. Il presidente della Regione Abruzzo esprime la “solidarietà dell'intera giunta regionale al medico aggredito. I presidi medici nelle zone di montagna - sostiene Marco Marsilio - rappresentano un riferimento importante per le popolazioni delle aree interne".