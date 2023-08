Esame Galliani per il Diavolo

Stasera il nuovo Milan affronterà il Monza di Galliani: in palio il trofeo Silvio Berlusconi. E' un derby dell'anima nel segno del più grande presidente della storia calcistica mondiale visto il numero di trofei portati a casa da Sua Emittenza. Ma il Cavaliere prima di passare a miglior vita è riuscito a portare i brianzoli nella massima serie: cosa mai riuscita prima a nessun predecessore. E prima di lasciarci ha scoperto un altro tecnico destinato a lasciare tracce di se nel nostro campionato. lo scugnizzo Palladino, reperito dalla Primavera monzese. Galliani propone ma è Silvio che dispone: è stato sempre così. Fu Berlusconi a scommettere sul carneade Sacchi e sull'aziendalista Capello ( lavorava al settore sportivo dell'allora Mediolanum). Galliani e i suoi ragazzi testeranno le ambizioni del Diavolo che da poco tempo è nella mani dello statunitense Cardinale. A noi è subito piaciuto il lavoro svolto dal neo Ad Furlani: Chukwueze, Okafor e Musah ultimi tasselli di un intelligente mosaico. Siamo certi che sarebbero piaciuti anche a Berlusconi che di calcio ne capiva ed apprezzava il bel gioco. Galliani raccoglie la sua eredità sportiva dovendo gestire da solo il club brianzolo: ha esperienza e capacità per ripetere la bella stagione vissuta l'anno scorso. Non male i parametri zero portati All'U-Power Stadium: D'Ambrosio, Gagliardini in primis. Arrivano dall'Inter rivale storica di Adriano che da buon brianzolo in gioventù tifava Juve salvo poi innamorarsi del Milan grazie all'amico ( e socio) Silvio. Era il calcio degli anni 80 ed in Italia si giocava il miglior campionato d'Europa. Dopo 40 anni siamo diventati periferia dell'Impero. Lontani anni luce i tempi del mecenate Berlusconi, autentico ras del mercato: oggi ci pensano gli sceicchi.