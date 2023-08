Fuori pericolo il bimbo di due anni di Opi intossicato da un farmaco

Migliorano le condizioni del bimbo di 2 anni che ieri, ad Opi, nell’Alto Sangro, in provincia dell'Aquila, ha avuto un'intossicazione da farmaco per aver ingerito un medicinale destinato alla nonna.

Il bambino trasportato in eliambulanza all’ospedale di Avezzano stamattina è stato dichiarato fuori pericolo.

Erano stati i genitori ad allertare i soccorsi peraltro fortemente ostacolati dal maltempo: Il bambino era stato trasportato in autoambulanza fino a Gioia dei Marsi, nel borgo disabitato di Sperone, dove l’eliambulanza era poi riuscita ad atterrare. Dopo ore di angoscia vissute stanotte dai familiari e dalle comunità di Opi e Gioia dei Marsi, stamattina la notizia che il bimbo grazie alla collaborazione di tutti e all'intervento dei sanitari è fuori pericolo.