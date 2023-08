Giù la maschera Aurelio

C'è un'onda azzurra che attraversa l'intera Val di Sangro, un sole dell'anima baciato dal tricolore. Una sola nuvola fa capolino nel cuore del popolo tifoso, un leit motiv che sa di febbrile attesa ma fa il paio con il terrore: " Firma Oshimen ?". Non sono bastati sei rendez vous col suo agente Calenda ( tra Dimaro e Castel Di Sangro) per trovare l'atteso e invocato accordo, forse annunciato con eccessiva enfasi e infelice tempistica dal vulcanico Aurelio. C'era la presentanzione di Rudy Garcia e il patron ( come suo solito ndr) entrò a gamba tesa sul protocollo dando in pasto la notizia agli affamati periodisti : "Oshimen rinnova per i prossimi due anni". Bastarono pochi minuti al sottoscritto ( e ad altri colleghi) per capire che era solo una fuga in avanti del produttore: “si era fatto un film,” giusto per usare un termine in voga. L'agente del nigeriano smentì decisamente l'accordo verbale con il club campano. Da allora nulla è stato fatto: posizioni distanti non solo sul contratto da firmare ma anche sull'evoluzione della trattativa. Adl continua a palesare ottimismo, Calenda appare molto più rigido. L'ottimismo predomina ancora sul pessimismo cosmico ( questo va assolutamente detto ndr) per due motivi: difficilmente arriverà l'offertona che non si può rifiutare ( Il patron valuta Victor 200 milioncini tondi tondi), fa il paio con la volonta' del ragazzo, deciso a restare almeno un'altra stagione in riva al Golfo. Ma è ora di fare cronaca e spiattellare le cifre in campo. Oshimen partiva da una richiesta di quasi 15 milioni ( cifra offerta un mese fa dal Psg che non ha trovato l'accordo col Napoli) arrivando ad una da 10 ( senza bonus). Adl aveva offerto 6 milioni piu 1 di bonus ( rispetto agli attuali 4,5) ma è disposto a lambire gli 8 milioni (con bonus). Nodo Clausola rescissoria: Il Napoli punta a 150 milioni, Oshimen e il suo entourage la vogliono più bassa ( 100 milioni o poco più). Resta poi da definire la querelle dei diritti di immagine: il nigeriano punta a gestire almeno il 50 per cento dei proventi. E da quell'orecchio Adl ( per ora) non ci sente. Attendiamo il settimo vertice per capirci di più. Napoli reclama il suo Mito: Mente o Cuore? Nino D'Angelo aveva già trattato l'argomento. L'eterno duello tra amore e interesse.