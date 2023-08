Giuntoli ripensa a Berardi

Svolta a Torino: dall'idea Lukaku al sogno Berardi. Questo è il mercato signori miei: passi un mese a trattare un giocatore e ci metti un'ora a dimenticarlo o giù di li. E' andata male col Chelsea: ennesimo round con i blues ma stavolta ( forse) c'è stato il Ko tecnico. La dirigenza britannica ( di proprietà americana) non intende spendere troppi soldi per Vlahovic ( forse Pochettino sogna altro). Ingaggio da top player 9,5 netti ( lordi 14) : cifre che non convincono dalle parti del Tamigi. La Juve non può fare eccessivi sconti sul cartellino: spara 50 ma chiuderebbe a 35 con Lukaku nel pacchetto ( Big Rom valutato 40 milioni ndr). A queste condizioni l'affare puo' saltare. Gli intermediari hanno provato a tallonare la dirigenza britannica ma non sono andati oltre i 28 milioni ( rispetto ai 20 ufficiali) . Sempre pochi per Giuntoli e Manna, uomini mercato bianconeri. Ma l'ex ds Napoli una pensa e cento ne fa. In questo fine settimana ha rispolverato un altro suo atavico pallino: il calabrese Berardi. Lo vedrebbe bene sulla corsia destra con Chiesa dirimpettaio mancino in un ipotetico 3-4-3, più moderno e offensivo del 3-5-2 allegriano. Ma la bottega emiliana è di quelle care: 30 milioni chiede l'Ad Carnevali poco propenso a inserire dentro giovani contropartite tecniche juventine ( Soulè, Irving junior, Miretti ). Siamo all'alba di una trattativa: va atteso il canonico tramonto ( ore 20 primo settembre). Chi vivrà vedrà. Ma Giuntoli sta provando il colpo...gobbo.