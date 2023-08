Furbetti del reddito di cittadinanza, 17 indagati

Concluse le indagini della Guardia di finanza di Pescara sulle truffe con la card del reddito di cittadinanza. 17 in tutto gli indagati. A reggere le fila un tabaccaio di 53 anni con attività a Montesilvano : avrebbe consentito di monetizzare gli importi caricati sulla tessera rilasciata ai percettori del sussidio statale, simulando l'acquisto di beni di prima necessità. In cambio, il tabaccaio avrebbe intascato una provvigione fino al 10 per cento. Oltre al titolare della tabaccheria indagati due suoi collaboratori e 14 percettori del reddito tra i 22 e i 52 anni di Cepagatti, Silvi, Treglio, Atri, Pescara, Montesilvano, Casalincontrada e due stranieri originari del Senegal e della Romania Sono tutti accusati di malversazione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata ai danni dello Stato. Oltre 50mila euro in totale, i soldi prelevati illecitamente tra settembre 2020 e dicembre 2021