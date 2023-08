Il Meteo in Abruzzo

È in arrivo una nuova intensa perturbazione che porterà condizioni di deciso maltempo anche in Abruzzo, infatti assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità a partire dalle aree interne con associate precipitazioni via via più estese ed intense, anche a carattere temporalesco, che colpiranno soprattutto i settori occidentali. Le temperature inizieranno a diminuire a partire appunto dalle zone al confine con il Lazio dove le temperature massime si attesteranno intorno ai 20/22 gradi, mentre lungo la costa raggiungeranno ancora i 30 gradi circa. I venti saranno in rinforzo, da moderati a forti con possibili raffiche lungo la dorsale appenninica. Soffieranno ovunque dai quadranti meridionali, in special modo da sud-ovest e il mare sarà da mosso a molto mosso. Anche martedì avremo tempo instabile con nubi e precipitazioni ancora anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nei settori interni. Pure le temperature continueranno a diminuire.