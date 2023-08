Il Tempo in Abruzzo

Ultima giornata di caldo e di bel tempo per l’Abruzzo, infatti una depressione nord atlantica, che si sta avvicinando da nordovest, produrrà un peggioramento delle condizioni atmosferiche, già a partire dalla prossima notte e poi nella giornata di domani. Ne deriverà anche un sensibile calo termico. Quella di oggi sarà una giornata ancora di bel tempo, con velature in aumento. Poi, da questa sera, la nuvolosità tenderà ad aumentare in modo deciso a partire da ovest, con un peggioramento già nelle prime ore della notte, quando sull’Abruzzo arriveranno anche le prime precipitazioni. Maltempo che caratterizzerà anche la giornata di lunedì, con rischio temporali e temperature massime in sensibile diminuzione.