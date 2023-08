Il tempo in Abruzzo

Per questa domenica ci aspettiamo generali miglioramenti meteo, con un aumento della nuvolosità al pomeriggio e qualche debole piovasco, meno intenso rispetto ai giorni passati. Le temperature, dopo i bruschi cali registreranno nuovi lievi aumenti con le massime che si riporteranno prevalentemente tra i 25 e i 32 gradi. I venti saranno da deboli a moderati e soffieranno tendenzialmente da nord-ovest sul versante occidentale dell’Appennino e da sud-est su quello orientale. Anche il mare si calmerà gradualmente e infatti sarà da mosso a poco mosso. Per lunedì invece ci aspettiamo un nuovo temporaneo peggioramento, assisteremo anche stavolta ad un aumento della copertura nuvolosa, in particolare durante le ore pomeridiane, ma stavolta potremo avere anche rovesci ed isolati temporali. Questo porterà nuovi lievi cali termici.