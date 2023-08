Il Tempo in Abruzzo

Il promontorio di alta pressione fa sentire la sua presenza e ci regalerà una domenica all’insegna del bel tempo, con cielo sereno ovunque e per tutto l’arco della giornata. Le temperature si manterranno ancora in linea con quelle tipiche per questo periodo dell’anno, con valori massimi che oscilleranno prevalentemente intorno ai 30 gradi sia nelle conche interne che lungo la costa, solamente nella piana di Sulmona ci aspettiamo valori leggermente maggiori, intorno ai 32 gradi. I venti saranno ancora tendenzialmente deboli e di direzione variabile, solo al pomeriggio potremo avere locali rinforzi fino a moderati che li faranno allineare da nord-est. Il mare sarà poco mosso. Anche la giornata di lunedì trascorrerà accompagnata da tempo stabile e soleggiato. Durante le ore pomeridiane potremo assistere alla formazione di qualche isolata nube a ridosso dei rilievi appenninici ma senza precipitazioni degne di nota associate. Le temperature registreranno lievi aumenti