Il tempo sull'Abruzzo

L’affermazione sull’Europa Centrale e Occidentale dell’Alta Pressione di matrice nordafricana, oltre a produrre una maggiore stabilità della colonna atmosferica favorisce l’aumento delle temperature, sia per effetto della compressione dell'aria verso il basso, sia per il trasporto di calore direttamente dal deserto del Sahara. Tra questo fine settimana e metà della prossima settimana un forte rialzo termico interesserà gran parte del nostro continente e parte del nostro Paese. Sull’Abruzzo le temperature, che hanno iniziato già a salire sopra media soprattutto nei valori massimi, nei prossimi giorni potranno superare le medie di anche 5-6°C sulle zone interne e pianeggianti. Oggi avremo una giornata dal cielo sereno o poco nuvoloso con la possibilità di locali annuvolamenti sparsi al mattino, e sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento e venti fino a moderati settentrionali. Per domani non si prevedono variazioni significative.