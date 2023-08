Il tempo sull'Abruzzo

Questa mattinata trascorrerà accompagnata da cielo sereno su tutto l’Abruzzo ma durante le ore centrali della giornata assisteremo ad un progressivo aumento della copertura nuvolosa nelle aree interne, specie sulle zone montane al confine con il Lazio. Tendenzialmente queste nubi non daranno luogo a precipitazioni degne di nota anche se non saranno da escludere isolati piovaschi.

Per quanto riguarda le temperature ci aspettiamo ulteriori lievi aumenti. Le massime si porteranno diffusamente intorno ai 30 gradi su buona parte del territorio regionale, con isolati picchi intorno ai 32 gradi nella piana di Sulmona e sulla Val Pescara.

I venti saranno da deboli a moderati e saranno di direzione variabile al mattino e durante la serata, mentre al pomeriggio si allineeranno dai quadranti orientali. Il mare sarà poco mosso.

Per sabato ci aspettiamo bel tempo, asciutto e soleggiato. Il cielo rimarrà in prevalenza sereno ovunque e per tutta la giornata. Le isolate nubi che si potranno formare sulle zone montane non porteranno piogge e le temperature registreranno ulteriori lievi rialzi.