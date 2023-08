Il tempo sull'Abruzzo

Questo giovedì trascorrerà accompagnato da condizioni di generale bel tempo, con cielo in prevalenza sereno a parte la formazione di isolate nubi durante il pomeriggio nelle aree interne, specie sulle zone montane e pedemontane, ma in generale senza fenomeni di rilievo associati.

Da un punto di vista termico non ci aspettiamo grosse differenze rispetto a ieri, le temperature si manterranno tutto sommato in linea con quelle tipiche per questo periodo dell’anno, con i valori massimi prevalentemente compresi tra i 26 e i 32 gradi.

Poche variazioni sono attese anche per quanto riguarda i venti, tendenzialmente deboli al mattino e fino a moderati al pomeriggio, assumeranno direzione variabile e il mare sarà poco mosso.

La giornata di venerdì inizierà ancora con cielo in prevalenza sereno ma nel corso delle ore assisteremo ad un progressivo aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori interni, con associati anche possibili rovesci e piovaschi. Le temperature rimarranno invariate.