Il tempo sull'Abruzzo

La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da una prima fase molto calda e in prevalenza soleggiata, salvo qualche possibile annuvolamento pomeridiano sull’Appennino. Poi, a partire da venerdì, assisteremo ai primi sintomi di cambiamento del tempo, con qualche nube in più e una debole instabilità sull’Appennino. Finché, nel fine settimana, l’arrivo di una perturbazione atlantica, insieme alla depressione ad essa collegata, produrrà un peggioramento più marcato e diffuso, oltre ad un sensibile calo termico che interesserà anche l’Abruzzo. Intanto per oggi avremo prevalenti condizioni di bel tempo con poche innocue nubi pomeridiane sui rilievi appenninici. Le temperature massime aumenteranno, su valori nettamente superiori a quelli medi caratteristici per il periodo, con venti settentrionali fino a moderati sulla costa e sui rilievi. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Per domani nessuna variazione significativa.