In autostrada come sulla pista di Formula 1

Correva in autostrada alla velocità di 208 km/h rilevata da un autovelox controllato dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale dell'Aquila e per questo rischia una sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi e gli saranno decurtati 10 punti, con sanzione amministrativa da 845 a 3.382 euro. Il fatto è stato registrato lunedì scorso tra i verbali contestati dall'inizio del mese di agosto per controllare la velocità pericolosa in autostrada, considerato il notevole flusso veicolare dovuto agli esodi estivi e la necessità di garantire sempre più la sicurezza degli utenti della strada. Numerosi i servizi controlli attuati dagli agenti della Stradale dell'Aquila che hanno operato anche nell'ambito della campagna 'Speed', organizzata da Roadpool - European Roads Policing Network, rete di cooperazione tra le Polizie Stradali, promossa dal Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno. Negli ultimi giorni, grazie alle apparecchiature elettroniche in dotazione per il rilevamento della velocità che utilizzano il sistema autovelox, sono state accertate 54 infrazioni per superamento dei limiti previsti, che prevedono una sanzione da 543 a 2.170 euro e la sospensione della patente di guida da 1 a

3 mesi.