Incendi alla periferia di Chieti e Città Sant'Angelo

In Abruzzo ieri un altro pomeriggio di fuoco. L'incendio più esteso e preoccupante alla periferia di Chieti, in contrada Santa Barbara. Le fiamme, divampate presumibilmente da un cumulo di sterpaglie, hanno interessato una vasta porzione di collina, arrivando anche a minacciare alcune abitazioni. Il tempestivo intervento di vigili del fuoco e protezione civile ha evitato guai peggiori, nonostante la temperatura elevata e il vento contribuissero a rendere le operazioni particolarmente difficoltose. Nell’area interessata hanno operato mezzi, squadre a terra e 3 elicotteri, che hanno effettuato più di 40 viaggi prima che la situazione potesse definirsi sotto controllo. Poi una squadra è rimasta sul posto per tutta la notte per le attività di monitoraggio. Fiamme anche nel pescarese, a città Sant'Angelo, precisamente nella zona di via Fonte Canale. Anche in questo caso un incendio di sterpaglie, che per essere domato ha richiesto l'intervento di quattro mezzi e dieci uomini.