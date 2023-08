Sono state necessarie oltre 3 ore di lavoro ai Vigili del Fuoco di Pescara, intervenuti con due squadre, per avere ragione dell'incendio che ieri sera intorno alle 22.00 è divampato in un ristorante di Montesilvano. Paura tra i clienti , avvolti dal fumo che si è sprigionato, che hanno subito lasciato il locale, fortunatamente senza gravi conseguenze. Sul posto anche la polizia municipale. In base alle prime ricostruzioni, avrebbe preso fuoco il motore alla base della canna fumaria.