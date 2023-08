Indaga la Digos di Pescara sull’aggressione omofoba subita dal 35enne di Roseto, insultato e colpito con un pugno in piena faccia la notte tra sabato e domenica sul lungomare pescarese, davanti a uno stabilimento balneare. Un pugno tanto violento da rendere necessarie le cure al pronto soccorso. La vittima ha presentato una querela in Questura, ricostruendo quanto accaduto e fornendo una descrizione dell'aggressore. Si tratterebbe di ragazzo di circa 20 anni. Gli agenti diretti da Dante Cosentino hanno quindi avviato le indagini, verranno sentiti i testimoni e requisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza, l'obiettivo è individuare l'autore del gesto. Al momento erano presenti gli amici di entrambi i giovani. Intanto arriva la denuncia delle associazioni che si battono per i diritti della comunità arcobaleno, una vicenda deplorevole, l'hanno definita e hanno offerto alla vittima assistenza legale. Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista, torna a chiedere una legge contro l’omofobia.