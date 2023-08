Inter: arriva Carlos Augusto

Svolta a sinistra. L'Inter saluta Robin Gosens ed accoglie sulla fascia Carlos Augusto. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con l'Union Berlino per la cessione dell'esterno a titolo definitivo per 15 milioni di euro bonus inclusi. Con la partenza del tedesco, riscattato in aprile dall'Atalanta da dove era arrivato in prestito a gennaio, il club nerazzurro ha chiuso con il Monza per il brasiliano Carlos Augusto che arriverà con la formula del prestito con obbligo a 13 milioni più bonus. Il terzino brianzolo ha rinnovato con il sodalizio della famiglia Berlusconi proprio per poter semplificare le operazioni di prestito imbastite dal club biancorosso con l'Inter. Negli ultimi giorni hanno fatto capolino il Nottingham Forest, interesse non gradito dal giocatore che avrebbe preso in considerazione offerte dalla Premier League solo in caso di top club, e Atalanta e Juventus che avrebbe ammiccato al giocatore ( soprattutto i bianconeri) pur facendo sapere di non poter trattare prima del 15 agosto. Per Gosens si era fatto avanti prima il Bayer Leverkusen e poi il Wolfsburg che aveva messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il giocatore aveva fatto sapere di gradire la destinazione Bundesliga ma la proposta non aveva convinto i nerazzurri. Poi il ritorno su Gosens dell'Union Berlino, soluzione definitiva ( grazie alla mediazione del suo agente Busardò ndr) che consente a Carlos Augusto di abbracciare la Beneamata.