Inter: le mani su Pavard

L'Inter marottiana ha ufficialmente sdoganato dai cattivi pensieri il reprobo Lukaku: l'arrivo dell'ex figlio prodigo Arnautovic e la doppietta del "Toro" Lautaro al Monza ha rilanciato i sogni di gloria del popolo nerazzurro, pronto all'assalto della seconda stella. Inzaghi avrà entro 48 ore anche il difensore di qualità che rimpiazzi il venale Skriniar, attratto dai milioni del Psg. Poco male: c'è di meglio, in campo e nella vita. Fumata bianca per l'arrivo di Benjamin Pavard. Il club nerazzurro ha raggiunto un accordo con il Bayern Monaco per il difensore francese, classe 1996, sulla base di 30 milioni di euro più due di bonus. Il via libera alle visite mediche arriverà una volta che i bavaresi troveranno il sostituto. Il Bayern alla fine ha abbassato la richiesta iniziale di 35 milioni spinto anche dalla ferma volontà del giocatore di lasciare il club. I bavaresi lo sostituiranno con Lutsharel Geertruida del Feyenoord. Pavard è il profilo ideale per completare il reparto difensivo dell'Inter che, dopo le partenze di Skriniar e D'Ambrosio, aveva visto solo l'inserimento di Bisseck. Con il Bayern Monaco ha vinto praticamente tutto, tra i trionfi principali spiccano 4 campionati tedeschi, una Champions League e un Mondiale per Club. Pavard è stato anche campione del Mondo nel 2018 con la Francia. Gli euro non investiti su Balogun ( ora l'Arsenal lo tratta col Chelsea) sono stati spesi per il reparto difensivo. Ai posteri e al campo la sentenza che stavolta non dovrebbe essere ardua. L'inter sembra competitiva, pronta a riscattare un campionato balbettante e una immeritata sconfitta nella finale di Champions League. Il domani di una vittoria può chiamarsi sconfitta, ma il domani di una sconfitta deve chiamarsi rivincita.