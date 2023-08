Inter: sprint per Scamacca

C'è un ragionevole traffico di idee lì in attacco. Completato il look della linea mediana ( roba da palati fini) ora va rifinita la prima linea ( ci sarebbero anche i due portieri da reperire ndr) dell'Inter, vedova del reprobo Lukaku e lo scafato Dzeko. Correa infatti è considerato ospite indesiderato ( Marotta spera di piazzarlo in Arabia ndr), quindi sarebbero due e non una le punte da reperire sul mercato. Il primo nome della lista era ( o è ancora?) Balogun: un profilo gradito molto ai dirigenti, forse meno all'allenatore che ha invano sponsorizzato Morata. Ma i Gunners continuano a sparare alto: la Beneamata dopo 2 settimane di snervanti trattative londinesi ( call conference infuocate) ieri ha virato decisamente sul meno caro ( ed italico) Scamacca del West Ham. L'attaccante della nazionale si è promesso da tempo alla Roma ( squadra del cuore ndr) ma i giallorossi non vanno oltre il prestito con diritto di riscatto, formula bocciata piu' volte dagli Hammers. Aggiungiamo che lo Special One giallorosso ( ex interista di lungo corso) punterebbe volentieri su Morata ( ci risiamo) come il collega nerazzurro. Usato sicuro per gli allenatori che lottano contrano il tempo: visione corta rispetto a quella dei dirigenti che puntano su investimenti lungimiranti. Quindi se in questi giorni la Roma resterà al palo il capitolino Scamacca firmerà per l'Inter ( mezza bozza già concordata con il suo agente Lucci, molto vicino all'immarcescibile Marotta). Solo l'addio di Correa entro il primo settembre consentirà ai vice campioni d'Europa un nuovo investimento. E nel caso Balogun potrebbe rientrare nei radar anche per motivi strettamente tecnici. Inzaghi lo vede come seconda punta, mentre Scamacca è un clone tattico dell'ex Lukaku. Il gioco delle coppie va ancora di moda anche se non lo conduce più Marco Predolin.