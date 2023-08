Inzaghi aspetta il Bomber

La Beneamata sfoglia la margherita. Dopo l'addio ( e il tradimento ) di Lukaku il club vice campione d'Europa cerca un attaccante da doppia cifra. Sfumati Scamacca e Morata ( il preferito del riconfermato Inzaghino) la dirigenza era tornata prepotentemente su Balogun dell'Arsenal. Un profilo che intrigava sopratutto Marotta e Ausilio, meno il loro allenatore alla ricerca di un numero nove classico. La sorte ha giocato a favore del trainer piacentino: i Gunners continuano a chiedere 40 milioni netti senza bonus e l'Inter non ci sta. Nel frattempo Marotta e Ausilio hanno contattato il potente agente lusitano Mendes per chiedergli il cartellino dell'iraniano Taremi, attaccante di peso del Porto valutato 30 milioni. Inter disposta a trattare per una cifra inferiore e con una formula più flessibile: c’è un discreto margine di negoziazione. L’Inter sta provando a stringere grazie alla collaborazione di Mendes e dello stesso attaccante, pronto a lasciare il Portogallo per giocare a Milano. Sullo sfondo resistono le candidature di Beto ( Udinese) e Arnautovic anche se l'austriaco, non più di primissimo pelo, è valutato 20 milioni dal Bologna. L'Inter ha promesso al preoccupato nocchiero nerazzurro una nuova punta a stretto giro di posta: il campionato ormai è alle porte e la clessidra tattica detta i suoi tempi, necessariamente diversi da quelli piu' cadenzati del calciomercato.