Judo, il teatino Lucio Tavoletta campione del mondo, argento a Alessandro D'Urbano

Abruzzesi protagonisti anche nelle arti marziali. Il teatino Lucio Tavoletta è salito sul gradino più alto del podio ai mondiali cadetti di judo a Zagabria nella categoria 73 chilogrammi. Medaglia d'argento per Alessandro Bruno D'Urbano negli 81 chilogrammi. Entrambi fanno parte della Kodokan di Chieti. Per la prima volta due atleti della stessa società sportiva sono arrivati in finale ai mondiali, conquistando l'oro e l'argento.