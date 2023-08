Giuntoli cede Bonucci

In casa Juve le ultime ore di mercato sono dedicate alle cessioni: al momento non si paventa il classico colpo last minute. Giuntoli aveva messo gli occhi su Lukaku e Berardi ma sapete come è finita. Il resto erano e sono ciarle: i bianconeri non hanno mai trattato seriamente altri profili tranne Kessie: ma l'ex catalano ha scelto i petrodollari arabi piu' che il prestito secco cisalpino. E' stata una giornata decisiva per il futuro di Leonardo Bonucci. La formazione bianconera ha da tempo dato il benservito al suo ex capitano, lasciandolo fuori rosa, non assegnandogli un numero di maglia e non includendolo nel progetto sportivo di Allegri per la corrente stagione. Andava trovata una soluzione che potesse accontentare sia il club piemontese che il giocatore, desideroso di rimanere in Italia, in Serie A, ad alti livelli. C'era la Lazio ma lo spiraglio di rimanere nel nostro campionato si è eclissato inevitabilmente. La decisione è quindi arrivata: saranno alti livelli ma in Germania. Il futuro di Bonucci sarà in Bundesliga. Il difensore verso le 15 ha lasciato Torino per la capitale tedesca: è un nuovo difensore dell'Union Berlino: lui almeno la Champions la giocherà. Capitolo Kostic: il West Ham c'è ancora ma non ha più un momento da perdere per definire la trattativa: i tecnicismi burocratici per ingaggiare un extracomunitario in Premier non agevolano il compito. La richiesta della Juve è chiara: 15 milioni. Poi con la formula si può aprire al prestito con opzione votata all'obbligo. Saranno ore incandescenti. Manca poco ormai