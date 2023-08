Le amichevoli di Pescara e Pineto

Abruzzesi in campo per le amichevoli pre-campionato. A Silvi il Pescara ha battuto 5-1 il Notaresco, ma è stata la compagine di Alessandro Bruno a portarsi per prima in vantaggio con Saccomandi. Il Pescara ha pareggiato grazie a Merola, e poi ha dilagato nella ripresa con Aloi, Tunjov, Accornero e Di Marco. Vince anche il Pineto, 4-3 sul campo della Recanatese. Per gli abruzzesi a segno Gambale, De Santis, Pellegrino e Njambè.