Le scelte coraggiose di Sarri

Non solo Mourinho anche Sarri ha le sue belle gatte da pelare sull'altra sponda del Tevere. Sfuma l'ingaggio di un importante profilo monitorato piu' da Lotito che dal trainer toscano. L'ex capitano della Nazionale francese e portiere del Tottenham, Hugo Lloris, dice no alla Lazio: avrebbe interrotto le trattative perché la squadra biancoceleste ha già un portiere titolare, Ivan Provedel. Sarri perentorio con il suo club: lo scafato estremo difensore non avrebbe mutato le gerarchie con l'ex Spezia confermato numero uno. Una scelta che ha di fatto bloccato l'arrivo del transalpino. Sarri non vuole ombre sul titolare. L'agente Giuffredi ( amico di Sarri e Lotito ndr) ha offerto Sepe, in uscita dalla Salernitana. Potrebbe essere lui il sostituto di Maximiano ceduto all'Almeria. La Lazio regala ancora colpi di scena sul mercato: vuole un altro rinforzo a centrocampo. E così riecco Lazar Samardzic. Il giocatore era già finito nel mirino della società biancoceleste e la trattativa saltata con l’Inter ha favorito il riavvicinamento. Il patron capitolino sta riflettendo sull’operazione: potrebbe risolverla inserendo la contropartita Basic ma il croato sta facendo muro. Non ha intenzione di accettare la proposta dei friulani, non considera il loro progetto abbastanza allettante e questo complica tutto. L’idea del presidente è quella di chiudere la trattativa più o meno sulle stesse cifre per cui si era mosso il club nerazzurro: 15 milioni più il cartellino di Fabbian. Bisognerà convincere il centrocampista per poter trovare la fumata bianca. Un uomo saggio coglie più occasioni di quante ne trova.

