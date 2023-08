Luis Henrique blocca Verratti

L'indiscrezione arriva direttamente da Parigi: il tecnico Luis Henrique non intende avallare la cessione di Marco Verratti agli arabi de L'Al Hilal pronti a garantirgli 156 milioni per tre anni. Il tecnico spagnolo vuole bloccare il centrocampista in Francia scacciando il richiamo dell’Arabia Saudita: per convincerlo gli ha affidato la fascia da capitano nell’ultima amichevole. Serve un incontro chiarificatore fra il giocatore e il Paris Saint Germain, se Verratti decidesse di rimanere verrebbe immediatamente tolto dal mercato. In caso contrario occorre una offerta da almeno cinquanta milioni per lasciarlo partire. Ma forse non casca esattamente qui l'asino: perchè probabilmente l'entourage del campione d'Europa ( capitanato dalla scaltra Pimenta) chiederà al club transalpino di rivedere l'attuale ingaggio del centrocampista di Manoppello, costretto a rinunciare ad un super ingaggio arabo. Luis Henrique, demiurgo del tiki taka, non può fare a meno di un centrocampista tecnico come Marco, ma il Psg senza la cessione di Mbappè ( al centro di un intrigo internazionale col Real) dovrebbe comunque fare cassa: un braccio di ferro tra club e tecnico, ma Verratti non intende recitare il ruolo della comparsa nella prevedibile querelle di mercato. Non sempre Parigi val bene una messa.