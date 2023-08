Lukaku: il nuovo Gladiatore

Socrate, bontà sua, avrebbe certamente esclamato: "tanto tuonò che piovve". Stavolta non c'entra la signora Santippe ( che rovesciò dalla finestra una secchiata d'acqua fedda sul marito ndr), ma la lunga querelle estiva legata al destino dell'ex Dioscuro Lukaku ( lontano parente di Zeus nell'ultima stagione, vissuta lontana dall'area di rigore) che dopo aver mollato Inter e smarrito, cammin facendo, la Vecchia Signora, sembra aver finalmente scelto la via maestra: proverà a fare il verso al Gladiatore dalle parti del Colosseo. Roma e Chelsea si sono strette non troppo metaforicamante le mani pochissime ore fa: i giallorossi pagheranno 5 milioni di euro per il prestito secco e oneroso dell'attaccante. Non ci sarà quindi l'obbligo di riscatto che chiedevano inizialmente i Blues. Ora tocca a Lukaku e soprattutto al suo agente Ledure: va trovata la quadra sull'ingaggio. La Roma vorrebbe pagare 7 milioni, il giocatore partiva da una richiesta di 8,5. Probabilmente la sintesi si avvicinerà intorno ai 7,5 milioni con alcuni bonus di contorno. Ci siamo: Lukaku Roma, manca solo l'annuncio e la relativa kermesse giallorossa.