Lukau-Roma: le cifre

Lo avevano anticipato già due giorni fa su questo sito, dando per scontato il buon esito della trattativa dopo il vertice di sabato notte a Londra e le ulteriori call del giorno dopo: ora la notizia è ufficiale. La Roma è pronta ad abbracciare Romelu Lukaku. Ad accoglierlo una marea giallorossa, pronta a ricoprirlo di quell'affetto che per lui è fondamentale per rendere al massimo. Queste le cifre ufficiali dell'operazione. Lukaku arriva in prestito oneroso (più di 5 milioni, compresi i bonus) per un anno: guadagnerà 9 milioni ma non andranno tutti a lui perché nello stipendio saranno comprese anche le commissioni per il suo agente Ledure. I giallorossi pagheranno l’ingaggio (ridotto rispetto a un anno fa) di Big Rom dal 1 settembre: luglio e agosto saranno a carico del club inglese. Il ds capitolino Pinto ha lasciato che fosse l'attaccante a sistemare le sue pendenze con il Chelsea: gli stipendi estivi pagati dai Blues e, soprattutto, l’inserimento di una clausola da 37 milioni di sterline (circa 43 milioni di euro) valida per il prossimo anno. Se Lukaku farà bene, sarà la Roma a decidere se investire tale cifra su di lui. Da considerare anche che 40 milioni era più o meno il valore dato a Tammy Abraham prima dell’infortunio. Su di lui il Chelsea vanta un diritto di recompra, quindi le vicende dei due attaccanti tra un anno potrebbero intersecarsi. Inizia oggi l'ennesima ripartenza del discusso Big Rom, alla ricerca di una identità perduta. In fondo, ci insegnano gli orientali, anche un viaggio di mille miglia inizia con un passo.