Mancini in Arabia: la rivincita di Gravina

L’Arabia Saudita ha scelto Roberto Mancini come commissario tecnico della propria nazionale e gli ha messo sul piatto un’offerta da 30 milioni a stagione. In totale 90 fino al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti del 2026, competizione alla quale i sauditi sperano di qualificarsi così come successo in Qatar. La federcalcio locale è ottimista: tra martedì e mercoledì potrebbero anche ufficializzare l’accordo con l’ex ct dell’Italia, dimessosi il 13 agosto. In questi giorni di trattative sono in ballo anche i nomi dei componenti dello staff che seguiranno il Mancio in Arabia, molti dei quali erano già con lui in azzurro. In pratica il nutrito stuolo di fedelissimi. Petrodollari a parte ( ma mica tanto ndr) restano i dissapori con la Federcalcio e, soprattutto, molti malintesi. Alcuni nomi dello staff non erano quelli che Mancini aveva indicato, ma allora perchè accettare e consentire al Presidente Gravina di ufficilializzare nomine e incarichi ( compreso il suo: quello di super coordinatore delle nazionali) in conferenza stampa? E regge poco anche la storia della una sorta di esonero automatico in caso di mancata qualificazione ai prossimi Europei, tutto scritto in una clausola sgradita al tecnico. Un eventuale fallimento avrebbe comunque generato il divorzio dopo aver già fallito la qualificazione ai mondiali in Qatar. Gabriele Gravina non ha dubbi in proposito. L'addio? Non per soldi ma per danaro.