Maratona Lukaku

La Juve non ha rinunciato a Lukaku ed il Chelsea non ha per nulla detto addio a Vlahovic. L'annunciato passo indietro dei Blues è solo una classica strategia di mercato per lanciare più di un avviso ai naviganti: ai dirigenti della Vecchia Signora ( che valutano troppo il serbo, reduce da una stagione deludente ma pronto ai rilanciarsi in Premier: le qualità non mancano) e soprattutto a Big Rom che continua a rifiutare le offerte arabe con sommo disdoro della proprietà americana del Chelsea. Lukaku fino al primo settembre intende aspettare i bianconeri ( ci sono state almeno due telefonate private con Max Allegri, sponsor della trattativa, pienamente appoggiata da Giuntoli): solo dopo valuterà gli sceicchi visto che il mercato della Saudi League chiude i battenti il 20 settembre. I Blues presenteranno un’offerta ancora più alta: ventotto milioni più il cartellino di Lukaku non bastano per arrivare a Vlahovic, pagato dalla Juve 70 milioni (più bonus) a gennaio 2022. Ne servono almeno 35 per mettere nero su bianco. Lukaku arriverebbe alla Juventus coi vantaggi fiscali del decreto crescita (tassazione sullo stipendio dimezzata), viceversa Dusan avrebbe un impatto sul bilancio di Madame di 43 milioni tra ammortamento (19) e stipendio lordo (24) che salirà (accordi alla mano) rispetto ai 14 attuali. Tutto ancora aperto quindi: lasciate perdere comunicati e soffiate agli amici, la trattativa resta viva e vegeta con buona pace dei supporter juventini contrari all'arrivo del ciclopico belga associato a Giuda per tradimenti reiterati e voltafaccia più o meno annunciati.