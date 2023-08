Marotta molla Samardzic

Ora è certo ciò che sembrava impossibile: il povero mondo del calcio ha sdoganato anche l'ultima foglia di fico rimasta. Non basta definire un affare, sottoporre il tesserato alle rituali visite mediche, per poter definire chiusa una trattativa. Samardzic-Inter: il matrimonio non si farà. La trattativa è fallita completamente e il centrocampista, che era già rientrato in Friuli (si stava allenando a parte in attesa di sviluppi), tornerà ufficialmente alla base, all'Udinese. Era tutto fatto: i due sodalizi avevano trovato l'accordo economico e il giocatore aveva superato le visite mediche. Poi qualcosa è andato storto. Il papà di Samardzic ( personaggio discutibile) ha fatto fuori la manager del figlio ( Rafaela Pimenta) e voleva che le commissioni andassero nella voce stipendio. Parliamo di circa 200-300mila euro. L'Inter però si è impuntata, inoltre l'Udinese ha fatto pressione affinché il centrocampista accettasse l'offerta iniziale. Niente da fare. Samardzic non andrà a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e tornerà in bianconero. Per ora alla Pinetina resta il resuscitato Sensi. Il talento friuliano avrà un nuovo agente: il terzo in pochi giorni, altro particolare che ha indispettito la dirigenza della Beneamata. Il papà avrebbe reclamato ( stando ai si dice ndr) un milione e mezzo di bonus alla firma e una futura percentuale sulla eventuale rivendita del figlio. Condizioni capestro ritenute inaccettabili da Marotta. Povero calcio che brutta estate: Ct che si dimettono con una Pec, altri bloccati da una penale capestro, giocatori che si rimangiano le parole date e padri che sfruttano il talento dei figli. Tutto sbagliato, tutto da rifare: ma non c'è piu' Bartali.