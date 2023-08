Marotta: Re del mercato

L'Inter, che ieri ha accolto il difensore Pavard, aveva una duplice missione in questa difficile sessione estiva: coniugare sostenibilità e competitività. Mantra ribadito più volte da Marotta e ormai assorbito da tutto l'ambiente nerazzurro. L'esperienza e la sagacia della dirigenza è servita a chiudere colpi che mantengono molto alto il livello della rosa, pur rientrando in complicati parametri economici. Il bilancio non tradisce: numeri da urlo elargisce il dato contabile. ll saldo è quasi perfettamente a zero. Con 109 milioni di ricavi da cessioni a coprire 105,5 milioni di costi per l’acquisizione di nuovi giocatori, anche tenendo conto degli impegni connessi agli obblighi di riscatto da esercitare nel futuro e ai vari ammortamenti. Parallelamente, il monte ingaggi del club dovrebbe abbassarsi di una ventina di milioni, per effetto della sostituzione di giocatori dallo stipendio pesante (Lukaku, Dzeko, Brozovic su tutti), rimpiazzati da tesserati altrettanto forti ma più giovani e meno costosi. Beppe Marotta, decano dei manager sportivi, anche in questa finestra estiva ha dimostrato di essere un fuoriclasse della materia. Ha raggiunto tutti gli obiettivi nonostante i problemi della famiglia Zhang e i lacci della Uefa. Inzaghi ha una rosa iper competitiva e dovrà dare il massimo per elargire alla Beneamata la seconda stella. Marotta ha fatto di tutto ( anzi di piu' ndr) ora la palla passa al rettangolo verde. Inzaghi se ci sei batti un colpo.