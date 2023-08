Max vota Lukaku

Lukaku ha scelto la Juve e Allegri punta su di lui. C'è poco da aggiungere nonostante i sacramenti dei supporter bianconeri e le critiche degli addetti ai lavori che pongono dubbi tecnici ed anagrafici. Si chiedono: è mai possibile rinunciare a Vlahovic ( in goal nell'amichevole contro il Real Madrid) per il più vecchio ex bomber nerazzurro, reduce da una stagione caratterizzata da luci ( pochine ndr) e ombre. Giuntoli e Manna, capaci uomini di mercato ( ci sanno fare ed insieme formano un bel tandem), vanno invece avanti e trattano lo scambio col Chelsea: va solo definito il conguaglio. La Juve chiede almeno 20 milioni oltre il cartellino di Lukaku ( valutato 40 dai Blues). Avendo in panchina un tecnico con le caratteristiche di Allegri non sorprende l'interesse per il belga, terminale ideale per chi adotta il 3-5-2 ed ama le ripartenze. Lukaku ha fatto la differenza nell'Inter di Conte ( meno in quella di Inzaghi): può ripetersi in casacca bianconera. Confermando Allegri la Juve ha di fatto bocciato Vlahovic, adatto ad un calcio offensivo , ideale centravanti del 4-3-3. Uno che sarebbe piaciuto a Luciano Spalletti ( che potrebbe rimpiazzare il Conte Max la prossima estate, se non dovessero arrivare i risultati) ma non può adattarsi al football speculativo dello scaltro labronico: uno che vive solo per i risultati. D'altronde alla Juve conta sempre e solo vincere: un motto bonipertiano che rispettiamo ma non abbiamo mai condiviso. Nel calcio moderno, sempre piu' legato ai diritti televisivi, va proposto uno spettacolo sportivo degno di tale nome. Un club come la Juve non puo' giocare meno bene ( con tutto il rispetto) di Monza e Sassuolo. Non è questione di moduli. La Juve di Lippi divertiva e vinceva: parimenti quella di Conte. Ma ora bisogna adeguarsi e vincere col calcio di Allegri. Uno che vanta feeling con gli scudetti: va rispettato ma non sarà mai amato.