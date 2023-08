Memorial Serra, vince il Pineto

Pescara e Pineto anticipano il derby di campionato affrontandosi allo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi per il memorial Matteo Serra (il giovane calciatore del Pineto scomparso due anni fa in un incidente). La compagine di Amaolo passa in vantaggio al 4° minuto con Chakir. Risposta immediata dei ragazzi di Zeman, che pareggiano al 10° grazie ad Accornero. All'11° della ripresa il gol partita firmato da Ruggiero, che infila il portiere Ciocci, non esente da colpe, al termine di un'azione personale.