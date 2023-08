Merce contraffatta e droga, sequestri Gdf

Lavoratori in nero, merce contraffatta e droga, scoperti dalla Guardia di Finanza in concomitanza con il concerto del cantante Fabri Fibra, evento dello “Zoo Music Fest Pescara 2023”, proposto nell'area del porto turistico. L'operazione nell'ambito del piano di azione “Play the game” .Tra le irregolarità riscontrate, 6 lavoratori completamente in nero, quindi senza né contratto, né tutele, né garanzie assicurative e 2 irregolari, tutti italiani, con un’età compresa tra i 30 e i 50 anni, provenienti per lo più dalla zona di Pescara. Tra questi, uno anche percettore del reddito di cittadinanza, di cui beneficia da oltre un anno. Sono scattate, quindi, maxi-sanzioni per 22.000 euro.

Sequestrati, poi, accessori di abbigliamento falsi riportanti il logo del cantante Fabri Fibra e denunciato un cittadino italiano per contraffazione e ricettazione, che si aggiunge ad altri 2 italiani deferiti per i medesimi reati la sera precedente, poiché scoperti a vendere accessori contraffatti con il logo del cantante Tananai.

Infine, verifiche a tappeto anche per accertare lo spaccio di sostanze stupefacenti: segnalati al Prefetto alcuni giovani per detenzione di hascish e marijuana, sequestrati anche “spinelli” e diverse dosi di stupefacenti.