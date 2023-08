Migliorano le condizioni del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Operato martedì scorso nel reparto di chirurgia universitaria dell'ospedale dell'Aquila, il 61enne sta lottando contro un tumore al colon in uno stadio avanzato.

Messina Denaro rimarrà per qualche giorno ancora in terapia intensiva. Poi proseguirà la convalescenza in un altro spazio dell'ospedale: i sanitari ritengono infatti il penitenziario non adatto al suo stato di salute