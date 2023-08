Microalga: divieto di balneazione nel tratto di mare di Contrada Torricella

Sono tornati sotto il livello di guardia, in due punti di prelievo su tre, i valori di ostreopsis ovata, microalga potenzialmente tossica fiorita lungo il litorale vastese, in particolare nelle calette rocciose. Le nuove analisi dell'Arta hanno rilevato concentrazioni ben al di sotto della soglia di rischio (5660 cellule per litro d'acqua rispetto alle iniziali 26000) , nei punti fosso Lebba e Vignola, spiagge in cui è stato revocato il divieto di balneazione. Ma il sindaco, Francesco Menna, ha firmato una nuova ordinanza per il tratto di mare in contrada Torricella dove le concentrazioni della microalga hanno raggiunto 26600 unità/litro, poco al di sotto del limite di emergenza fissato a quota 30 mila. "Dopo gli ultimi valori rilevati - afferma il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - il fenomeno appare in fase di regressione ma l'attenzione dell'Agenzia resta alta e nei

prossimi giorni i controlli saranno costanti e sempre più capillari".