Mou in attesa dei Saldi

La Roma cerca una punta che faccia goal: quasi lapalissiano direte. Ma negli anni all'ombra del Colosseo non sempre è andata così. Esempio classico l'ex granata Belotti, il Gallo non canta piu' da mesi, il bomber che devastava le aree di rigore in maglia giallorossa non si è mai visto. Abraham si è rotto sul piu' bello, ma anche prima non garantiva messe di goal alla Pruzzo o alla Batistuta, senza citare Montella o Totti. Lo Special One aveva puntato tutto su Morata ma Alvaro, piuttosto corsaro, non sembra interessato alla Magica: forse resterà all'Atletico Madrid. Thiago Pinto dopo aver vanamente inseguito il neo atalantino Scamacca sta ora valutando il paulista Marcos Leonardo del Santos che ha da poco rotto con l'ex Ottavo re di Roma Falcao ( accusato di violenza sessuale ndr). I brasiliani chiedono 18 milioni in contanti e senza dilazioni, Il ds lusitano offre 10 milioncini piu' una serie di bonus, chiedendo un pagamento rateale. Non il massimo per chiudere una trattativa. Gli stagionati Arnautovic ,Ciro Mertens, Zapata e Sanchez piani alternativi al promettente puntero sudamericano. In compenso arriva dai soliti arabi un po' di ossigeno per la cessione di Ibanez. Mourinho sembra aver esaurito i bonus: è stanco di aspettare a poche settimane dall'inizio del campionato. Ma la Roma non è l'Inter Morattiana o Il Real di Perez. Puo' solo puntare ai saldi di fine stagione. Lo Special One se ne faccia una ragione.