DUE FINANZIERI DEL SAGF, IMPEGNATI IN UN'ATTIVITA' UFFICIALE DI ADDESTRAMENTO, SONO MORTI PER UNA CADUTA IN PARETE MENTRE SALIVANO IN CORDATA UNA VIA DI NOTEVOLE DIFFICOLTA' NEL CUORE DELLE ALPI GIULIE, SUL MONTE MANGART, AL CONFINE TRA ITALIA E SLOVENIA. NE DA' NOTIZIA IL SOCCORSO ALPINO FVG. SI TRATTA DI GIULIO ALBERTO PACCHIONE, 28 ANNI, DI TERAMO, E DI LORENZO PARONI 30 ANNI, DI MONTEREALE VALCELLINA (PORDENONE), ENTRAMBI IN SERVIZIO A TARVISIO: STAVANO RISALENDO LA VIA PIUSSI, UN SESTO GRADO CHE PERCORRE IL VERTICALE PILASTRO NORD. I LORO CORPI SONO STATI INDIVIDUATI NELLA NOTTE SCORSA DOPO L'ALLARME PER IL MANCATO RIENTRO.
tragedia sul Tarvisio
Muore finanziere abruzzese
Un finanziere di 28 anni, originario di Silvi, è morto dopo essere precipitato in cordata sul Tarvisio
Tgr Abruzzo