Nicolai-Cottafava volano in semifinale

Vola in semifinale la coppia composta dall’ortonese Paolo Nicolai e da Samuele Cottafava. Agli europei di beach volley in corso a Vienna i ragazzi allenati dal pescarese Simone Di Tommaso hanno superato ai quarti gli olandesi Immers e Van de Velde per 2 set a 0.

Partita mai in discussione. Primo set dominato portato a casa 21 a 17. Testa a testa nel secondo fino al 18 pari. Gli “orange” escono nel finale e pareggiano il conto 21 a 18.

Rabbiosa la reazione degli azzurri che non lasciano scampo agli avversari costretti ad arrendersi 15/10 al tie break.

In semifinale Nicolai e Cottafava affronteranno la coppia vincente della sfida tra i tedeschi Ehlers/Wikler e gli svedesi Ahman/Helvig.