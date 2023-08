Oshimen: rinnovo vicino

E al decimo rendez vous con Calenda arrivò l'auspicata e tanto attesa fumata bianca: firma vicina, anzi vicinissima, per il bomber con la maschera di Zorro. Il Napoli avrà ancora Victor Oshimen al centro della prima linea. L'hotel accanto alla terme di Rivisondoli che ha ospitato i campioni d'Italia nelle ultime due settimane è stato teatro dell'atteso rinnovo. Strette di mano a notte fonda lì in montagna tra Aurelio De Laurentiis e il suo agente Roberto Calenda, padre putativo del nigeriano. Proprio il manager romano ha convinto il bomber a restare in Italia: alcuni membri del nutrito gruppo familiare avrebbero spinto per opzioni esotiche. In Arabia gli avrebbero garantito fiumi di petrodollari. Tutto vero ma si può essere felici anche incassando uno stipendio di 10 milioni annnui ( euro più,euro meno): voi che dite? Eppoi il fascino del Golfo, l'amore dei tifosi, avranno forse fatto breccia nel cuore dell'attaccante. Addio rimandato: quasi certamente fra 12 mesi Oshimen sfrutterà la clausola rescissoria presente nel nuovo contratto ( dovrebbe avvicinarsi ai 150 milioni ndr) per volare in Premier, il campionato dei suoi sogni. Da piccolo tifava per il Manchester United ( fonte Tonci Martic suo primo procuratore europeo) e sembra non aver mutato gusti. Ma ora conta solo il presente: Rudy Garcia avrà ancora Victor in prima linea. Il Napoli punta a difendere con i denti il tricolore cucito sul petto dopo 33 lunghi anni. Fra poco palla a centro a Frosinone: ma ci sarà " il figlio del vento" in prima linea.