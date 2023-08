Perdonanza, oggi il corteo della Bolla e l'apertura della Porta Santa

Giornata clou della Perdonanza all'Aquila. Alle 16 partirà da piazza Palazzo il corteo storico della bolla del perdono. Il raduno dei partecipanti avverà nell'area retrostante Palazzo Margherita, sede del Comune fino al sisma del 2009. Il corteo attraverserà corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo e corso Federico per dirigersi verso al basilica di Collemaggio.

Alle 18.30 la messa presieduta da cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero Vaticano per le cause dei Santi, che aprirà la Porta Santa.

Si rinnoverà per la 729esima volta l'indulgenza plenaria che Celestino V concesse quando fu incoronato Papa nel 1294 ai fedeli che avessero visitato devotamente la basilica.

Dalle 16 diretta.