Riapriranno nei prossimi giorni a Pescara le Naiadi, chiuse dal 12 agosto. Da domani le piscine e l'impianto sportivo avranno una nuova gestione per 4 mesi. Alla Pretuziana Teramo subentrerà il Club Aquatico di Pescara. Lo hanno annunciato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri.

Si tratta di un affidamento temporaneo, in attesa della chiusura della gara d'appalto europea da 39 milioni di euro per la concessione ventennale.