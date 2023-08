Pioli suona la "Nona"

Anche Stefano Pioli suona la sua "nona": parliamo di acquisti e non di note musicali. Dopo il classico iter tra visite mediche ed idoneità sportiva Marco Pellegrino ha firmato il contratto che lo legherà al club per i prossimi 5 anni. Il difensore classe 2002 arriva a titolo definitivo dal Platense per circa 3 milioni di euro più bonus ed una percentuale del 10% sulla futura rivendita. L’argentino, con passaporto italiano, è il nono investimento rossonero in questa sessione estiva di calciomercato. Ma Furlan e Moncada non si fermeranno certo al Gaucho: in arrivo altri due rinforzi. Una punta e un terzino sinistro. Procediamo con ordine. Il Milan è alla ricerca, prima di far uscire Colombo in prestito ( Monza favorito ndr), di un nuovo centravanti da affiancare a Giroud e Okafor. I rossoneri dialogano da diversi giorni con il PSG per Hugo Ekitike, punta centrale classe 2002. Gli ex campioni d'Italia vorrebbero impostare l'operazione con un prestito e relativo diritto di riscatto, e non l'obbligo, chiedendo anche al club parigino di contribuire al pagamento dell'ingaggio del calciatore, ritenuto troppo oneroso: bisognerà capire se questo tipo di dialogo porterà a qualcosa o meno nelle prossime ore. Proposto il fiorentino Jovic: smentite le voci su Lukaku. Si bracca anche vice Theo Hernandez: nelle ultime ore occhi in casa Atalanta. Ci sarebbe stata una chiamata di Pioli a Matteo Ruggeri: la valutazione è di 12 milioni di euro. Formula ipotizzata è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro. Orobici tentati dal chiudere la trattativa col Diavolo, pronto a fare i coperchi dopo aver già investito sulle pentole.