Ragazzino colpito da un fulmine sul campo da calcio

E' ricoverato in gravi condizioni il ragazzino di 12 anni che nel pomeriggio è stato centrato da un fulmine mentre si stava allenando al campo Celdit di Chieti Scalo. La scarica elettrica gli ha causato l'arresto cardiaco. Nel giro di pochissimi minuti è arrivata l'ambulanza del 118 teatino. Gli operatori hanno effettuato le manovre rianimatorie riuscendo a far tornare il battito cardiaco per poi trasportarlo al S.S. Annunziata.