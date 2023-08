Roma spuntata, Mourinho deluso

Ce lo insegna la vita, lo raccomanda il destino: si troverà sempre una cosa nell'ultimo posto dove la si cerca. Special One spuntato: la sua Roma a pochi istanti dal semaforo verde stagionale non ha ancora una prima punta degna di tale nome nella scarna rosa: pochi i petali offensivi. Morata e Scamacca sono risultati sogni di una notte di mezza estate, la realtà è molto più amara per la Roma, una volta addirittura "Magica". Il presente dice altro: va raschiato il fondo del barile sperando di pescare il nome giusto. Il tempo è poco, i soldi ancora meno. Fortunatamente non mancano le idee: quelle si sa, sono gratis. Contro la Salernitana giocherà Belotti e Pinto continua a cercare l'attaccante da regalare a Mourinho. Proseguono i contatti col Santos per Marcos Leonardo, ma al momento la trattativa è in fase di stallo. Sul taccuino del manager portoghese c'è anche il nome di Ekitike. Il classe 2002 è ai margini del Paris Saint Germain e i buoni rapporti tra i club potrebbero favorire l'operazione ( Campos, ds transalpino, ha già girato Sanches e Paredes ai capitolini ndr). In cima alla lista dei desideri c'è sempre Duvan Zapata ma il calciatore chiede l'obbligo e non il diritto di riscatto. Tra i profili valutati c’è quello di Abel Ruiz, spagnolo classe 2000 in forza allo Sporting Braga. Nei giorni scorsi il dirigente romanista ha preso sommariamente informazioni sulla posizione dell’ex Barcellona B, senza andare troppo oltre. Al momento dal Portogallo fanno sapere che non c’è nulla di concreto, anche se si è a conoscenza di una stima di fondo da parte di Pinto per Ruiz. Valutazioni in corso a Trigoria e dintorni. La ricerca dell'eccellenza è motivante; la ricerca della perfezione è demoralizzante: chissà se l'amletico Pinto conoscerà questo antico adagio